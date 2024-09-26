«Куньлунь» — «Динамо» Мн: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ 26 сентября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Динамо» Мн.

Ставка: «Динамо» не проиграет и ТМ 6.5 за 2.05.

«Китайцы на старте сезона пошумели, добыли несколько интересных побед, а потом оказались в яме, которая насчитывает уже пять поражений в последних шести матчах. Причём особенно не получается именно начало матчей, завалили игры с «Адмиралом», «Сибирью» и «Торпедо» именно вначале, а потом пробовали героически вернуться, но каждый раз не получалось. Ещё и вратарь Константин Волков пропустил от «Торпедо» три шайбы после семи бросков. Не скажу, что там были лёгкие броски, но отбей хотя бы на одну больше, команде было бы легче дальше по матчу, а так пропустил, поехал на замену, а команда так и не вернулась. Михаилу Кравцу пора реанимировать свою команду, пора возвращать победы.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК Куньлунь Ред Стар Пекин Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

У минчан дела с вратарями обстоят не лучше — травму получил Кареев и в распоряжении Дмитрия Квартальнова остались только Егор Вельмакин и Андрей Тихомиров. Если вы разбираетесь в КХЛ, то наверняка скажете, что данные вратари хорошие, но далеко не лучшие в лиге, а значит, давать слишком много шансов своей команде они не могут. Оборона у минчан хорошая, но всё-таки в современном хоккее фигура вратаря имеет важнейшее значение. Что касается нападения, то у «Динамо» всё довольно неплохо, разница шайб на данный момент 21:14, а за шесть игр набрано восемь очков. Пока у минчан всего только два поражения: от московских одноклубников и от московского «Спартака». Учитывая состояние команд и котировки букмекеров, я выбираю следующее — «Динамо» Минск не проиграет в основное время и тотал голов будет меньше 6.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».