«Сибирь» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ в Новосибирске

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Сибирь» – «Автомобилист».

Ставка: победа «Сибири» за 2.42.

«В своём предыдущем матче «Сибирь» принимала «Сочи» и одержала победу со счётом 4:2. Постепенно команда Вадима Епанчинцева уверенно выбирается после трудного старта. Эта победа стала шестой в девяти матчах. Травма Овчинникова не является в этом плане судьбоносной. А Тейлор Бек, Владимир Бутузов, Тревор Мёрфи, Валентин Пьянов и их партнёры набирают хороший ход.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 сентября 2024, четверг. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Автомобилист» же 24 сентября гостил в Нижнекамске. И одержал трудную победу со счётом 2:1. Подопечных Николая Заварухина выручили шайбы Кёртиса Валка и Ника Эберта. И у команды из Екатеринбурга тоже стало шесть побед. И самое любопытное, что в Новосибирске между собой сыграют лидеры «Востока».

В прошлом сезоне уральцы буквально уничтожили сибиряков на их льду в регулярке — 6:1 и 4:0. Так что какой-то секрет подопечные Николая Заварухина точно знают.

Вряд ли сейчас возможен тот сценарий, шансы на победу равные. И всё же за счёт родных трибун «Сибирь» возьмёт в этом противостоянии верх», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».