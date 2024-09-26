«Тоттенхэм» — «Карабах»: прогноз Виктора Гусева на матч общего этапа Лиги Европы

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Карабах».

Ставка: обе забьют за 2.01.

«Домашнюю победу англичан в этом стартовом матче Лиги Европы было бы легко предсказать, если не обращать внимание на весомые достижения азербайджанского клуба в еврокубках и не лучшую на сегодня форму самого «Тоттенхэма». В АПЛ команда в последнем матче на своём поле одержала волевую победу над «Брентфордом» (3:1) и располагается в середине таблицы. Хотя потерю очков можно объяснить и невезением, но лидеры команды пока выглядят неубедительно, а один из них — Ришарлисон — травмирован. Добавим, что «Тоттенхэм» в условиях жёсткой борьбы в национальном чемпионате традиционно для английских клубов не относится к Лиге Европы как к приоритетному турниру. Следующая игра у команды уже через три дня в гостях против «Манчестер Юнайтед», то есть ротация состава неизбежна.

Впрочем, в Англии считают, что лидеру клуба Сон Хын Мину надо начать искать свою игру и он может всё же появиться на поле в матче Лиги Европы. В предыдущем домашнем матче против азербайджанцев в рамках того же турнира Сон Хын Мин забил два мяча. Это было в сезоне-2015/2016, «Тоттенхэм» тогда победил 3:1. Пенальти у «Карабаха» реализовал Ричард Алмейда, и, как подчёркивают местные источники, этот гол остаётся единственным гостевым для команд из Азербайджана в 12 матчах на всех уровнях против англичан. На выезде тогда была тоже победа «Тоттенхэма» — 1:0. Не пора ли забить англичанам и с игры?

«Карабах» поставит на карту всё, выйдя на поле основным составом. Когда-то он смог в Лиге чемпионов сдержать мадридский «Атлетико» (0:0 и 1:1), но способен не только выстоять в обороне. Хотя нынешний «Карабах» не так силён, как тогда. Тем не менее 11-кратный чемпион страны и сейчас лидирует после шести туров, одержав подряд три победы (3:1, 2:1 и 4:0). Лучшим бомбардиром с тремя забитыми мячами является родившийся в Португалии 24-летний полузащитник сборной Кабо-Верде Леандро Андраде. Обе забьют», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».