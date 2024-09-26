«Тоттенхэм» — «Карабах»: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Карабах».

Ставка: обе забьют за 2.09.

«Тоттенхэм» и «Карабах» встретятся в 1-м туре Лиги Европы. При всём уважении к азербайджанской команде, думаю, шансов у неё тут почти нет. С другой стороны, для «скакунов» это важное событие, они могут сыграть с дополнительной мотивацией. Так что «шпорам», возможно, будет не так и просто тут.

Не совсем удачно «Тоттенхэм» начал сезон. Трижды клуб потерял очки в пяти турах АПЛ. Это, конечно, совсем не те результаты, на которые он рассчитывал. Если 0:1 с «Арсеналом» ещё объяснимы, пусть там команда Постекоглу и была даже ближе к победе, то вот 1:1 с «Лестером» и 1:2 с «Ньюкаслом» уже вызвали вопросы. Зато без проблем одолел коллектив «Брентфорд» (3:1) и «Эвертон» (4:0).

В таблице АПЛ «Тоттенхэм» после таких результатов идёт не слишком высоко — на 10-м месте. Само собой, как минимум за топ-5 намерен он бороться, я уверен. И, с одной стороны, Лига Европы совсем не вовремя начинается для «шпор» — теперь нужно делить силы между двумя турнирами. С другой стороны, команда Постекоглу играет не в Лиге чемпионов — тут у неё больше соперников будет ниже уровнем.

Для «Карабаха» сезон давно начался, ещё в июле. Клуб прошёл очень длинный путь, чтобы попасть в Лигу чемпионов. И это ему почти удалось — сначала он прошёл «Линкольн Ред Импс» (2:0 и 5:0), затем — «Лудогорец» (1:2 и 7:2). Но вот с загребским «Динамо» уже тяжело пришлось представителю Азербайджана — 0:3 и 0:2. Итог — понижение в Лигу Европы. Впрочем, для «скакунов» так, возможно, даже лучше. Выше вероятность их прохода в плей-офф.

Если же брать чемпионат, то там у подопечных Гурбанова проблем почти нет. Команда почти только выигрывает, мало пропускает. С 15 очками «Карабах» сейчас лидирует в турнире. Но ему в Лиге Европы и в домашнем чемпионате явно будет сложно играть. Впрочем, возможно, новый формат и поможет коллективу — даже набрав не так много очков, можно попасть в 1/16 финала.

Да, «Тоттенхэм», конечно, команда другого уровня, если сравнивать с «Карабахом». С другой стороны, Лига Европы только стартует. Нужно ли «шпорам» уже сейчас оставлять все силы на поле и рисковать основными игроками, если учесть проблемы в АПЛ? Так что однозначную победу хозяев поля я тут не предвижу. Уверен, «Карабах» будет бежать вперёд и активно играть.

Успех «Тоттенхэма» тут чуть более вероятен, но поставить всё же предложу на голы — обе забьют. Такой исход оценивается в 2.09», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».