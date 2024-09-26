«Сельта» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Сельта» — «Атлетико».

Ставка: ничья за 3.80.

«В Виго «Сельта» примет мадридский «Атлетико», и хозяева в случае победы могут догнать своих соперников по набранным очкам.

Вообще, «Сельта» дома играет намного лучше, чем в гостях. Вот и в последнем туре подопечные Клаудио Хиральдеса не устояли в Бильбао против «Атлетика», хотя Яго Аспас и сравнял счёт, гости всё равно уступили в том матче 1:3. Также стоит отметить, что у «Сельты» травмированы Хавьер Манкильо и Лукас де ла Торре.

А «матрасники» всё так же играют без выбывшего Пабло Барриоса. В воскресенье команда Диего Симеоне с трудом сыграла вничью на выезде с «Райо Вальекано» — 1:1. Благодаря голу Конора Галлахера, выйдя после этого результата из первой тройки.

В прошлом сезоне «Атлетико» выиграл в Виго 3:0, а в Мадриде 1:0. Прошедшая часть сезона говорит о том, что очки мадридцам пока даются с трудом. К тому же началась ещё и Лига чемпионов, там «Атлетико» в стартовой игре обыграл у себя дома «Лейпциг» — 2:1. И в Виго фавориту матча придётся нелегко.

«Сельта» окажет гостям мощное сопротивление и не проиграет. Но и не выиграет. Команды сыграют вничью», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».