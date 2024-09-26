«Аякс» — «Бешикташ»: прогноз Виктора Гусева на игру Лиги Европы в Нидерландах

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги Европы «Аякс» — «Бешикташ».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.78.

«Оба клуба должны серьёзно отнестись к стартовому матчу в Лиге Европы в Амстердаме. Турнир и для нидерландцев, и для турок традиционно входит в число престижных без каких-то оговорок. Титулованные хозяева провалили предыдущий сезон, заняв всего пятое место в национальном чемпионате, в нынешнем уже допустили осечки и пока располагаются в середине таблицы (правда, сыграв на два матча меньше других). Но дома пока в нынешнем сезоне упустили всего одну победу.

На пути в основную сетку Лиги Европы «Аякс» уверенно прошёл сербскую «Войводину», с трудом — греческий «Панатинаикос» (в длинной серии пенальти), а также разгромил польскую «Ягеллонию».

«Бешикташ», заняв лишь шестое место в прошлом сезоне, в начале нынешнего уверенно взял Суперкубок Турции, уничтожив чемпиона «Галатасарай» (5:0). А в национальном первенстве клуб, который, кстати, возглавляет знаменитый нидерландец Джованни ван Бронкхорст, входит в лидирующую тройку, пока не уступая. В квалификации Лиги Европы был впечатляюще обыгран швейцарский «Лугано» (3:3, 5:1).

Если нидерландцы, неплохо атакуя, особенно дома, склонны пропускать, то турки не так результативны (хотя на выезде всё же регулярно забивают), но надёжны в обороне, в том числе играя в гостях. Последняя очная встреча в ноябре 2021-го закончилась гостевой победой «Аякса» — 2:1. В той же Лиге чемпионов дома команда из Нидерландов победила 2:0. Да и вообще, пока все шесть матчей между двумя клубами принесли успех «Аяксу».

Играя на своём поле, где он традиционно хорош, «Аякс» сейчас в среднем забивает 2,3 гола за матч, а «Бешикташ» на выезде — 2,0. В предстоящей встрече можно предположить довольно яркое результативное соперничество», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».