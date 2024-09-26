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«Аякс» — «Бешикташ»: прогноз Эльвина Керимова на матч 1-го тура Лиги Европы

«Аякс» — «Бешикташ»: прогноз Эльвина Керимова на матч 1-го тура Лиги Европы
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Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Аякс» — «Бешикташ».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.92.

«У «Аякса» главный тренер Фариоли со своими интересными идеями. В квалификации «Аякс» прошёл «Панатинаикос», а в чемпионате пока непростой старт, так как команда пока перестраивается. Фариоли любит, чтобы команда держала мяч, выманивала соперника на прессинг и тем самым находила свободные зоны.

«Аякс» будет играть без одного из своих лидеров, Стивена Бергёйса, которого наставник уже использовал и в атаке, и в полузащите. Дома «Аякс» всегда опасен, но в соперниках команда ван Бронкхорста, который отлично знает голландский футбол.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
26 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Не начался
Бешикташ
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бешикташ» удачно стартовал во внутреннем первенстве, в Лиге Европы в квалификации переиграл «Лугано». В чемпионате Турции показывает зрелищный, атакующий, качественный футбол. Наверняка он будет бороться за чемпионство с «Фенербахче» и «Галатасараем».

Кроме того, есть и кадровые усиления. Интересно смотреть, как сейчас играет «Бешикташ». Это быстрая команда, которая старается сразу пересечь центр поля.

«Аякс» дома будет агрессивно играть в атаку, и «Бешикташ», который никого не боится. Наверное тут стоит ждать голы. Поэтому будем брать комбинированную ставку — ТБ (2.5) и обе забьют», — приводит слова Керимова «РБ Спорт».

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