«Айнтрахт» — «Виктория»: прогноз Алексея Гасилина на игру Лиги Европы в Германии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Виктория».

Ставка: победа «Айнтрахта» и ТБ 2.5 за 1.83.

«Первые матчи я стараюсь брать аккуратно. «Айнтрахт» неплохо стартовал в чемпионате, проиграли только Дортмунду на выезде со счётом 0:2, и там, правда, был не самый яркий матч. А вот потом одержали три победы подряд. Две из них дома со счётом 3:1 и 2:0. Последняя виктория над «Боруссией» Мёнхенгладбах. По XG создали 2.5, что в нынешнем футболе достаточно много. Омар Мармош, главный форвард команды, забивает в четырёх матчах подряд, если брать ещё и матч сборной. Атака у немцев достаточно сильная. И дома при своих болельщиках команда всегда играет хорошо.

У «Виктории» в чемпионате тоже всё неплохо, особенно было до последнего тура, команда шла в тройке, но очную игру «Спарте» проиграла со счётом 0:3. Но уровень чемпионатов Чехии и Германии разный. Мы это прекрасно понимаем. Конечно, «Айнтрахт» – фаворит. В новом формате турнира, как и в ЛЧ, я сказал, что фавориты должны побеждать. Здесь, думаю, будет так же. Уж очень хорошо играют немцы в своих стенах. Моя ставка — победа «Айнтрахта» и тотал больше 2.5 мяча», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».