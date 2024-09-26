Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Айнтрахт» — «Виктория»: прогноз Алексея Гасилина на игру Лиги Европы в Германии

«Айнтрахт» — «Виктория»: прогноз Алексея Гасилина на игру Лиги Европы в Германии
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Виктория».

Ставка: победа «Айнтрахта» и ТБ 2.5 за 1.83.

«Первые матчи я стараюсь брать аккуратно. «Айнтрахт» неплохо стартовал в чемпионате, проиграли только Дортмунду на выезде со счётом 0:2, и там, правда, был не самый яркий матч. А вот потом одержали три победы подряд. Две из них дома со счётом 3:1 и 2:0. Последняя виктория над «Боруссией» Мёнхенгладбах. По XG создали 2.5, что в нынешнем футболе достаточно много. Омар Мармош, главный форвард команды, забивает в четырёх матчах подряд, если брать ещё и матч сборной. Атака у немцев достаточно сильная. И дома при своих болельщиках команда всегда играет хорошо.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
26 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Не начался
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Виктории» в чемпионате тоже всё неплохо, особенно было до последнего тура, команда шла в тройке, но очную игру «Спарте» проиграла со счётом 0:3. Но уровень чемпионатов Чехии и Германии разный. Мы это прекрасно понимаем. Конечно, «Айнтрахт» – фаворит. В новом формате турнира, как и в ЛЧ, я сказал, что фавориты должны побеждать. Здесь, думаю, будет так же. Уж очень хорошо играют немцы в своих стенах. Моя ставка — победа «Айнтрахта» и тотал больше 2.5 мяча», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android