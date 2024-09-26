«Амкал» — «Алания»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Амкал» — «Алания».

Ставка: обе забьют — нет за 2.06.

«Медийная команда «Амкал», которая поначалу состояла из блогеров, но уже давно сменила этот концепт, участвует в розыгрыше Кубка России в третий раз. В этом году «Амкал» обновил свой рекорд, уже позади три стадии. «Коломна», «Велес» и «Космос» — все пройдены в основное время. Теперь блогеры впервые в официальном матче сыграют с командой Первой лиги. Ей стала именитая «Алания», правда, славные времена в далёком прошлом. Владикавказцы давно забыли о победе в чемпионате России 1995 года, а ныне долгие годы прозябают в низших дивизионах. Да и в Кубке России «Алания» выходила в финал уже почти 15 лет назад, хотя в 2022-м были в шаге от повторения этого результата.

В нынешнем сезоне «Алания» выглядит плохо, летом вместо Евгения Калешина пришёл Султан Тазабаев. Но в 10 турах одержал лишь две победы, и руководство вернуло Спартака Гогниева. Смена тренера пока принесла «Алании» лишь ничью в дебюте, после 11 туров команда в зоне вылета на 16-й строчке. И всё же букмекеры фаворитом видят именно команду Первой лиги, ведь «Амкал» никогда не играл с соперником такого уровня в официальных матчах. Да и в Медиалиге команда Попкова выглядит неубедительно, хотя и идёт в лидерах.

В прошлом матче блогеры уже имели проблемы и оба мяча забили с пенальти. Сейчас кажется, что будет закрытая игра и минимум моментов. И всё решит один гол. Обе забьют — нет», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».