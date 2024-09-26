Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч «Рома» — «Атлетик»

26 сентября в рамках стартового тура общего этапа Лиги Европы «Рома» на своём поле примет «Атлетик». Встреча в Риме начнётся в 22:00 мск. Пока соперники вкатываются в турнир, ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку.

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Сезон стартовал не так давно, однако в стане итальянской команды уже кипят страсти. Римляне выдали отрезок из четырёх поединков подряд без побед. Терпение руководства иссякло, поэтому главный тренер Даниэле Де Росси оказался отправлен в отставку. По сообщениям СМИ, ряд футболистов выступил против увольнения наставника.

Однако клуб уже назначил на его должность Ивана Юрича. При хорватском специалисте «волки» провели всего один матч и обыграли в прошлом туре Серии А «Удинезе». Римляне забили три безответных мяча и одержали первую победу в сезоне.

«Атлетик» постепенно набирает форму и находит свою игру. В испанском первенстве коллектив из Бильбао начал всего с одной победы за первые четыре тура. Тем не менее баски набрали ход и подходят к поединку Лиги Европы с серией из трёх подряд побед. У Эрнесто Вальверде крепкий коллектив, который много раз отбирал очки у фаворитов. Сейчас «Атлетик» расположился в верхней части таблицы Ла Лиги и борется за еврокубки.

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