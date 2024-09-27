«Трактор» — «Авангард»: букмекеры оценили шансы команд

27 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» будет принимать «Авангард» на «Арене-Трактор» в Челябинске. Начало встречи – в 17:00 мск.

«Авангард» идёт на серии из шести поражений в регулярном чемпионате КХЛ.

Букмекерские конторы отдают предпочтение «белым медведям». Поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 2.05. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2050 рублей.

Шансы омичей оценили в 3.25. Вероятность ничьей после трёх периодов идёт с коэффициентом 4.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.35, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.57. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.80.