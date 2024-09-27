«Трактор» — «Авангард»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Авангард».

Ставка: обе забьют больше 1.5 гола за 1.80.

Последний матч «белые медведи» проиграли «Салавату Юлаеву» — 3:5. Причиной поражения стала плохая организованность. Ведя со счётом 2:0, во втором периоде челябинцы понахватали ненужных удалений. Уфимцы реализовали три большинства и вышли вперёд. В третьем периоде они нарастили преимущество.

Как сказал Бенуа Гру: «Сами выстрелили себе в ногу». Лучших слов для объяснения этого поражения действительно не найти. Но эти две проигранные встречи по сравнению с шестиматчевой серией поражений «Авангарда» выглядят пустяком.

Сергей Звягин рискует быть отправленным в отставку в ближайшее время. Задача «ястребов» на каждый сезон – это борьба за первое место и финал Кубка Гагарина. Однако на этот раз совсем непонятно, как команда собирается двигаться к целям. 17 периодов подряд омичи не могут забросить шайбу в равных составах. В это трудно поверить!

Считали, что причиной может быть отсутствие Буше и Ткачёва, однако надеяться только на двух хоккеистов, даже таких ярких, нельзя. Рид вернулся на лёд – и что дальше? Последовало поражение от СКА (1:4), а в последней встрече омичи уступили «Локомотиву» (2:3). Вновь обе шайбы в ворота ярославцев были заброшены в большинстве.

Сергей Звягин прекрасно понимает и не боится говорить о проблемах с реализацией, да и с их количеством. Но почему он не может их решить – пока загадка. Надеяться, что ситуация изменится в лучшую сторону в матче с «Трактором», ошибочно. Встречи челябинцев и омичей – это всегда напряжение, нервы, эмоции.

Мы предложим ставку на «обе забросят больше 1.5 шайбы» с коэффициентом 1.80. Омичи, конечно, больше мотивированы на победу, однако Челябинску тоже не хочется терпеть третье поражение. Также можно рассмотреть голы в большинстве. У омичей с ним всё хорошо, в отличие от игры в равных составах.