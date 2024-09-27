«ПСЖ» — «Ренн»: букмекеры оценили шансы команд

В пятницу, 27 сентября, стартует 6-й тур чемпионата Франции. Матч «ПСЖ» — «Ренн» пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах ожидаемо отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.42, что приблизительно равно 70% вероятности.

Победа «Ренна» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 7.40 — это около 13% вероятности. Поставить на ничейный исход можно за 5.50 (17%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.46. На гол «Ренна» коэффициент варьируется в районе 1.55.