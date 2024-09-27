«ПСЖ» — «Ренн»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Ренн».

Ставка: победа «ПСЖ» с разницей в 1-2 мяча за 2.20.

В прошлом матче ворота «Пари Сен-Жермен» защищал Матвей Сафонов. Снова! Дебют российского голкипера пришёлся на победную игру с «Жироной» в Лиге чемпионов. Тогда Матвей не пропустил — выиграли со счётом 1:0. А вот в матче с «Реймсом» пропустил уже на девятой минуте. Справедливости ради, конечно, стоит отметить, что шансов выручить было мало.

Ничья со счётом 1:1 стала для парижской команды первой в нынешнем сезоне чемпионата Франции и прервала серию. До неё случились результативные победы над «Гавром» (4:1), «Монпелье» (6:0), «Лиллем» (3:1) и «Брестом» (3:1). Как бы Луис Энрике ни хвалил игровые качества Килиана Мбаппе, а получается справляться и без ушедшего француза.

Справиться парижане должны и с «Ренном». Вне зависимости от того, успеет Джанлуиджи Доннарумма вернуться после травмы или место в воротах снова займёт Матвей Сафонов. Во-первых, потому что они в целом хорошо выступают, несмотря на недавнюю потерю очков. Во-вторых, потому что сам «Ренн» нестабилен и далёк от версии себя 2022 года.

Дело в том, что «Ренн» провалил оба выездных матча в этом сезоне Лиги 1. Во 2-м туре получил 1:3 от «Страсбурга», а в 3-м туре — 1:2 от «Реймса». Набирать очки получается пока исключительно в родных пенатах. При этом клуб часто проигрывает конкретно в Париже. Из шести очных встреч с «ПСЖ» на выезде проиграны четыре при одной победе.

Скорее всего, «ПСЖ» сумеет снова одержать победу над «Ренном». Надо исправляться как минимум за ничью с «Реймсом», да и преследователи наступают на пятки и ждут новой осечки. Хотя понятно, что боевитый «Ренн» даст бой в любом случае. Сохранить ворота нетронутыми будет тяжело.

Можно выбирать между победой хозяев в 1-2 мяча и победой хозяев через тотал больше 2.5 мяча. Ожидается результативный матч с голами в обе стороны и борьбой. Но, конечно, перевес должен быть при любых раскладах на стороне принимающей команды.