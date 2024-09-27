«Факел» — «Рубин»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Факел» — «Рубин».

Ставка: «Рубин» победит за 2.40.

Дмитрий Пятибратов провёл с «Факелом» уже восемь матчей во всех турнирах. Однако глобальных улучшений не видно. Безвыигрышная серия воронежцев насчитывает пять встреч.

У «Рубина» после серии побед над аутсайдерами наметился спад. Последние четыре встречи во всех турнирах казанский клуб не может выиграть. В Кубке России он уступил «Зениту» (0:2), а в РПЛ потерпел поражение от «Спартака» (0:1) и «Крыльев Советов» (0:2). В последнем матче «рубиновые» сыграли вничью с ЦСКА (1:1). Как итог, всего один забитый гол в четырёх встречах.

Подуспокоился нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. Албанец начал сезон с пяти голов в шести стартовых турах чемпионата России. Последние три встречи он не может забить. Рашид Рахимов после ничейного результата с армейцами поблагодарил своих футболистов за проявленный характер и самоотдачу во втором тайме.

Но постоянно выезжать на втором тайме не получится. Если у команды не будет постоянства, стабильности, то и хороших результатов ждать не стоит. Но побеждать таких соперников, как «Факел», подопечные Рашида Рахимова просто обязаны. В Кубке России им это удалось. Напомним, казанцы обыграли воронежцев со счётом 2:0.

На протяжении этого сезона матчи с аутсайдерами даются «Рубину» легко. Его проблемой являются игры с командами более высокого уровня. Поэтому мы предлагаем поставить на победу казанского клуба за 2.40. Подопечных Дмитрия Пятибратова ждёт ещё одна неудачная игра. Не исключаем, что для успеха хватит одного гола, автором которого может стать Мирлинд Даку.