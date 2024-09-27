СКА — «Северсталь»: букмекеры оценили шансы в матче КХЛ

27 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА будет принимать «Северсталь» на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Начало встречи – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение армейцам с Невы. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.55. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1550 рублей.

Шансы череповчан оценили в 5.20. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 5.10.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.90, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.93. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.75.

Итоговая победа СКА доступна за 1.30, итоговый успех «Северстали» идёт за 3.60.