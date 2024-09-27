СКА — «Северсталь»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на матч КХЛ СКА — «Северсталь».

Ставка: СКА победит + тотал больше 4.5 гола за 1.93.

Армейцы с Невы одержали четыре победы подряд и подходят к предстоящему матчу в отличном настроении. Они обыграли «Ладу» (4:3 ОТ), «Сочи» (7:4), «Торпедо» (4:3) и «Авангард» (4:1). Красивый и атакующий хоккей показала команда. Роман Ротенберг правильно задействует в игре как молодёжь, так и более опытных хоккеистов.

У Андрея Козырева нет звёздных игроков, но есть быстрая и талантливая молодёжь, на которой держится вся команда. «Северсталь» отлично провела домашнюю серию, одержав три победы в четырёх встречах. Уступила «Сибири» (2:5), а затем обыграла подряд ЦСКА (4:2), «Металлург» (5:2) и «Торпедо» (5:4).

Стоит обратить внимание, насколько результативно играют «рыси». Но это было при поддержке домашних трибун, а последние две встречи в гостях «сталевары» проиграли. Они уступили минскому «Динамо» (1:3) и «Локомотиву» (1:4). Всего две заброшенные шайбы на этом промежутке – это плохо.

Скоро соперники научатся правильно обороняться при игре с агрессивной «Северсталью». Ей всегда было тяжело в матчах с такими клубами. И выезд к СКА попадает в эту категорию. Но недооценивать подопечных Андрея Козырева тоже не будем. В его составе есть настоящие волшебники атак.

Кирилл Пилипенко только в Минске прервал свою семиматчевую результативную серию. Никита Коростелёв и Даниил Аймурзин тоже взяли перерыв. Но долго оставаться без голевых действий они не смогут, и во встрече с СКА нападающих «Северстали» вполне может прорвать. Правда, одержать победу это вряд ли поможет, но зато покажут яркую игру.

В качестве ставки мы предлагаем взять победу СКА и тотал больше 4.5 шайбы за 1.93. Петербуржцы хоть и побеждали в последних четырёх встречах, но не брезговали пропускать шайбы даже от «Сочи». Поэтому у «рысей» почти наверняка будут шансы забить, и не раз.