«Локомотив» — «Спартак»: букмекеры оценили шансы в дерби

Дерби «Локомотив» — «Спартак» пройдёт 28 сентября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток матча 10-го тура чемпионата России запланирован на 16:30 мск.

Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.55, что составляет примерно 39% вероятности.

В то же время победу «Спартака» можно отыскать в букмекерских линиях с коэффициентом 2.80, что составляет около 35% вероятности. На ничейный исход дают коэффициент 3.78 (26%).

Вместе с тем аналитики склоняются к тому, что предстоящее столичное дерби получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.71.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59 (более 60% вероятности).