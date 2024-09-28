Букмекеры предсказали счёт матча «Локомотив» — «Спартак»

Дерби «Локомотив» — «Спартак» пройдёт 28 сентября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток матча 10-го тура чемпионата России запланирован на 16:30 мск.

Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.55, что составляет примерно 39% вероятности.

В то же время победу «Спартака» можно отыскать в букмекерских линиях с коэффициентом 2.80, что составляет около 35% вероятности. На ничейный исход дают коэффициент 3.78 (26%).

Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59 (более 60% вероятности).

Наиболее вероятный результат — ничья 1:1 (6.50). Победа «Локомотива» 2:1 идёт за 9.40, на точный счёт 2:1 в пользу «Спартака» дают 9.90.