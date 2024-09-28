«Локомотив» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: победа «Локомотива» с нулевой форой за 1.85.

Что-то давно «Спартак» не проигрывал! Поймите правильно, в данном случае это, скорее, комплимент. Если не брать в счёт поражение от махачкалинского «Динамо» (0:1) в матче Кубка России, когда Деян Станкович оставил на скамейке многих лидеров, последний раз клуб с новым тренером проиграл в 1-м туре чемпионата России. То есть ещё в июле.

Да, побед не так много, как хотелось бы, но очки удаётся набирать стабильно. А когда случаются победы, они зачастую результативные. Здесь можно вспомнить три разгромные победы над «Крыльями Советов», а ещё по 3:0 с «Факелом» и столичным «Динамо». Клуб стал играть более ярко и эффективно. Особенно в РПЛ. Хотя неудачные дни тоже случаются.

Про минимальное поражение от махачкалинского «Динамо» вспомнили, а за вторым примером далеко ходить не нужно. В 9-м туре красно-белые упустили победу над московским «Динамо» (2:2). До добавленных ко второму тайму минут домашнего дерби, имея при этом численное преимущество после 74-й минуты, вели в счёте 2:1, но умудрились пропустить.

Теперь надо взглянуть на результаты «Локомотива» в этом сезоне. Начиная с 30 июля столичный клуб выиграл 11 из 12 матчей во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу. При этом в трёх последних официальных матчах ему удалось забить 12 мячей при четырёх пропущенных.

Если копнуть глубже, можно увидеть, что в составе железнодорожников мало легионеров, много российских футболистов и молодёжи. Продолжает удивлять Алексей Батраков, хорош Дмитрий Воробьёв. С учётом крутых результатов это значит только то, что Михаил Галактионов сумел внушить своим подопечным уверенность в собственных силах и спокойствие.

И если «Спартак» — это зачастую про эмоции и эйфорию, то хладнокровие (или, по крайней мере, большее спокойствие) «Локомотива» может оказаться козырем. Особенно учитывая, что дерби и эмоции — неотъемлемо связанные вещи. Проверять лобовую победу «Локомотива» всё же рискованно, а вот взять нулевую фору с подстраховкой, пожалуй, неплохая идея.