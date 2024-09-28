Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Краснодар» — «Зенит»: букмекеры назвали фаворита матча

«Краснодар» — «Зенит»: букмекеры назвали фаворита матча
Аудио-версия:
Комментарии

Центральным в 10-м туре чемпионата России по футболу станет противостояние идущих в топ-2 «Зенита» и «Краснодара», игра состоится в Краснодаре.

Материалы по теме
Не спешите поздравлять Семака. «Краснодар» готов обойти «Зенит»
Не спешите поздравлять Семака. «Краснодар» готов обойти «Зенит»

Разница между соперниками в таблице составляет два очка. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры небольшое преимущество отдают гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 2.46, что приблизительно равно 40% вероятности.

Победа «Краснодара» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.05 — это 32% вероятности. Коэффициент на ничью составляет 3.60 (28%).

Вместе с тем аналитики считают, что центральный матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги не получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 1.86. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

Материалы по теме
«Спартак» — чемпион? В первые 60 минут матчей с «Локомотивом» — да!
«Спартак» — чемпион? В первые 60 минут матчей с «Локомотивом» — да!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android