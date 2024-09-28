Букмекеры спрогнозировали точный счёт матча «Краснодар» — «Зенит»

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Центральным в 10-м туре чемпионата России по футболу станет противостояние идущих в топ-2 «Зенита» и «Краснодара», игра состоится в Краснодаре.

Разница между соперниками в таблице составляет два очка. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 2.46, что приблизительно равно 40% вероятности.

Победа «Краснодара» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.05 — это 32% вероятности. Коэффициент на ничью составляет 3.60 (28%).

Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 1.86. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

Наиболее вероятный результат — ничья 1:1 (5.80). На победу «Зенита» 1:0 дают 7.80, точный счёт 1:0 в пользу «Краснодара» оценён в 9.00.

Победа «Зенита» со счётом 2:1 идёт за 9.40.