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«Краснодар» — «Зенит»: прогноз на матч

«Краснодар» — «Зенит»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.79.

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«Краснодар», в отличие от «Зенита», не потерял ни одного очка за шесть прошлых туров чемпионата России. Причём многие из оппонентов были более чем крепкими. Среди прочих здесь победы над ЦСКА (1:0), московским «Динамо» (1:0), «Локомотивом» (3:0) и «Ростовом» (2:0). Впечатляет.

При Мураде Мусаеве в этом сезоне «быки» смотрятся ярко — активно идут вперёд и не стесняются владеть мячом. К слову, в среднем за матч в РПЛ они владеют мячом 55,89% игрового времени. Это даже больше, чем у «Зенита» — 54,11%. Атакуют и зарабатывают угловые удары тоже чаще, однако процент реализации моментов ниже. И это неудивительно.

Дело в том, что в составе «Краснодара» куда меньше высококлассных исполнителей, нежели у «Зенита». После ухода Матвея Сафонова в «ПСЖ» из звёзд остались разве что Джон Кордоба да Эдуард Сперцян. У петербуржцев же и скамейка длинная, и на замену часто выходят такие игроки, как Густаво Мантуан, Нуралы Алип и Артур. Это футболисты, которые спокойно усилят любой клуб лиги.

Впрочем, для Сергея Семака столько хороших исполнителей — это козырь и бич одновременно. За примером далеко ходить не нужно. В матче прошлого тура Российской Премьер-Лиги его подопечные с трудом обыграли «Факел». Почему с трудом, если счёт 3:1? Потому что в старте вышли трое ярко выраженных центрфорвардов и ничего не смогли поделать до перерыва и замен.

В матче с «Краснодаром», который вообще-то является принципиальным с точки зрения борьбы за лидерство в РПЛ, успех «Зенита» тоже будет зависеть от выбора состава. После травмы вернулся Максим Глушенков. Возможно, к целому матчу ещё не готов, но освежить игру со скамейки сумеет. Остальные плюс-минус в форме, а потому можно легко рассчитывать на гол.

Однако есть нюанс. Сейчас «Краснодар» стабилен, результативен и очень опасен. Недооценивать такого соперника или переоценивать собственные силы чревато как минимум потерей очков. Да и раньше краснодарский клуб нередко доставлял петербургскому проблемы.

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