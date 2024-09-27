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«Факел» — «Рубин»: прогноз Павла Погребняка на матч РПЛ

«Факел» — «Рубин»: прогноз Павла Погребняка на матч РПЛ
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Рубин».

Ставка: ничья за 3.08.

«Факел» находится на последнем месте в чемпионате, первый претендент на вылет как по игре, так и по составу. Воронежцы выиграли только одну игру с «Оренбургом» с минимальным счётом 1:0. «Факел» – это домашняя команда. Где ещё могут набрать очки? Только в родных стенах, как это было в матче с «Краснодаром» и «Нижним Новгородом».

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2024, пятница. 19:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рубин» – стабильный середняк РПЛ. Так же, как и их соперник, имеет отрицательный показатель разницы между забитыми и пропущенными мячами. В целом казанцы играют нестабильно, но Рашид Рахимов опытный тренер и знает сильные стороны своей команды.

«Рубин» лучше играет на выезде, а «Факел» нельзя недооценивать дома. Моя ставка – ничья с коэффициентом 3.08», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

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