«Факел» — «Рубин»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ в Воронеже

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Рубин».

Ставка: «Рубин» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.60.

«Новый тренерский штаб пока не смог стабилизировать ситуацию в «Факеле», команда всё ещё худшая в Премьер-Лиге, и это при том, что первую победу в чемпионате одержать-таки удалось. Минимально получилось обыграть «Оренбург», только вот дальше результаты в гору не пошли. «Ростову» уступили 1:4, а с «Нижним Новгородом» сыграли 0:0. Шанс на чудо у команды был в гостевой встрече с «Зенитом». Счёт с пенальти открыл Евгений Марков, и к перерыву команда подходила с минимальным преимуществом в один мяч. Всё поменялось во второй половине игры, сначала забил Кассьерра, затем – Лусиано, а подвёл черту под этой встречей с Александр Ерохин. «Факел» проиграл в очередной раз и пока на последнем месте.

Общее положение «Рубина» явно лучше, но последние результаты не могут радовать болельщиков казанской команды. Минимальное поражение от «Спартака» — 0:1, хотя играла команда Рахимова лучше и красно-белые забили с пенальти, оставаясь в меньшинстве. Неудачный матч с «Крыльями» с одним-единственным ударом в створ за всю встречу. Игра с ЦСКА разбилась на два отрезка. В первом тайме команда Рахимова не смогла создать в атаке ничего, зато во втором тайме раскрылась и сравняла счёт. В итоге 1:1, «Рубин» остаётся в середине турнирной таблицы.

Несмотря на неудачи в последних матчах, по составу «Рубин» выглядит значительно сильнее воронежцев, к тому же с атакой у обеих команд явные проблемы. Всего четыре гола за девять туров хозяев, у казанцев сильно лучше, но они лишь раз забили больше двух — в 1-м туре в ворота «Пари НН». «Рубин» не проиграет + общий тотал меньше 3.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».