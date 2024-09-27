«Оренбург» — «Пари НН»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Пари НН».

Ставка: победа «Оренбурга» за 1.64.

«Команда Давида Деограсии продолжает свою серию без побед. Единственная случилась ещё в 1-м туре, и тогда мало кто мог предположить, что она станет единственной в девяти первых турах. Последние четыре матча «Оренбург» чередует ничьи и поражения. «Факелу» уступили 0:1, это при том, что нанесли ударов по воротам значительно больше, чем соперник. Игра с «Динамо» превратилась в триллер и закончилась ничейным результатом — 2:2, с «Локомотивом» всё складывалось по похожему сценарию, но сил в концовке не хватило, поражение 2:4. Игра с «Химками» выглядела как шанс набрать столь необходимые три очка, но и тут не повезло, хотя с 25-й минуты «Оренбург» играл в большинстве. Ничья 0:0, команда находится на 13-м месте и пока не может выбраться из нижней части таблицы.

«Пари НН» находится в похожих обстоятельствах, побед нет с первой половины августа. С тех пор нижегородцы планомерно опускаются в турнирной таблице всё ниже и ниже. Последние матчи оптимизма не добавляют, «Зениту» уступили 0:3, с «Факелом» сыграли вничью — 0:0. Игра с «Локомотивом» поначалу складывалась удачно. К перерыву счёт был 1:1, на гол Дмитрия Воробьёва ответил Хуан Босельи, однако концовка лучше удалась железнодорожникам, итоговая победа за ними — 3:1.

Обе команды уже в ближайшее время рискуют оказаться в зоне вылета, однако игра «Оренбурга» не выглядит столь грустно, как у нижегородцев. Дома им вполне по силам набрать три очка. Да и фактор своего синтетического газона нельзя забывать. Плюс статистика, говорящая о 100-процентной серии успешных матчей дома с «Пари НН». Победа «Оренбурга», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».