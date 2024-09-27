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«Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

«Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Ак Барс».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.04.

«В начале сентября «Ак Барс» выглядел разобранно, теперь штампует уверенные победы – но все в матчах с аутсайдерами. Настоящую эффективность работы Гатиятулина можно будет оценить лишь на фоне сильных соперников. Кажется, победить в Магнитогорске казанцы не смогут. «Магнитка» выбралась из стартового кризиса и выглядит с каждой игрой всё лучше.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В среду чемпионы смотрелись сильнее «Спартака» и вполне могли бы победить. Думаю, досаду от упущенных шансов хозяева выместят на «Ак Барсе» и выиграют с уверенной разницей в счёте. Ставьте на результативный хоккей. Хотя тренер гостей любит действовать от обороны, защиту казанцев непроходимой назвать пока нельзя. Им даже «Лада» с «Сочи» забивают по два-три. Тотал больше 5.5», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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