«Трактор» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Челябинске

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Авангард».

Ставка: ТБ 5 за 1.99.

«Главный тренер «Трактора» в последнее время недоволен самоотдачей и игрой, экспериментирует с кадрами и перетряхивает звенья. В среду против «Салавата» не сработало, но победе над «Авангардом» эксперименты не помешают. Кризис «ястребов» всё глубже, в своём нынешнем состоянии они не могут создавать проблемы для соперников уровня Челябинска.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Единственное светлое пятно в игре омичей – большинство. В равных составах команда почти не забивает, зато спецбригады очень эффективны. «Трактор» на глазах своих болельщиков вряд ли будет отсиживаться в обороне, поэтому матч точно не будет скучным. Будет забито больше пяти голов», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».