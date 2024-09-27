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«Вальядолид» — «Мальорка»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Вальядолид» — «Мальорка»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Вальядолид» — «Мальорка».

Ставка: победа «Мальорки» за 2.60.

«После семи туров команды разделяют 10 строчек в турнирной таблице. «Вальядолид» — 17-й, «Мальорка» – седьмая. А разница между командами — шесть очков.

Испания — Примера . 8-й тур
27 сентября 2024, пятница. 22:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вальядолид» в предыдущем туре уступил на выезде «Севилье» — 1:2. В команде Пауло Пессолано отличился Кике Перес, и всё шло к ничьей, но за пять минут до финального свистка победа была упущена. У «Вальядолида» травмированы Ануар, Хави Санчес и Дженк Озкачар.

«Мальорка» в 7-м туре одолела на выезде «Бетис» — 2:1. Дани Родригес и Валери (на 90+3-й минуте!) принесли этот успех. При этом среди подопечных Хагобы Аррасате травмированы Хавьер Льябрес, Сибе ван дер Хейден и Ведат Мурики.

В позапрошлом сезоне, а прошлый «Вальядолид» провёл в Сегунде, команды сыграли 3:3 в Вальядолиде и 1:0 (в пользу хозяев) в Пальма-де-Мальорке.

«Мальорка» и сейчас выглядит покрепче и выиграет предстоящий матч», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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