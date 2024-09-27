«Милан» — «Лечче»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Милан» — «Лечче».

Ставка: победа «Милана» 2:0 за 6.00.

«В 6-м туре итальянской Серии А встретятся «Милан» и «Лечче». Вот вроде бы и сложно было бы тут однозначно говорить о победе команды Фонсеки. Но в последних турах клуб начал выигрывать. Так что, видимо, «Лечче» тут всё-таки не на что рассчитывать.

«Милан» очень странный и нестабильный сезон проводит. Конечно, главное изменение, которое произошло в команде с прошлого сезона, – приход нового тренера, Фонсека сменил Пиоли. Произошли ещё небольшие изменения в составе, тот же Мората сменил Жиру. Но пока сильного позитива это не принесло — всё же слишком много неудач уже было у коллектива.

На старте Серии А «Милан» не мог выиграть, в том числе потерпел неудачи с «Торино» (2:2) и «Пармой» (1:2). В Лиге чемпионов он играл с «Ливерпулем» и без шансов уступил ему 1:3. Но в последних турах чемпионата миланцы исправили ситуацию. Если 4:0 с «Венецией» ещё можно было ожидать, то вот в дерби Милана многие отдавали предпочтение «Интеру», но там подопечные Фонсеки удивили и провели матч намного лучше, выиграв 2:1.

Само собой, результаты «Лечче» ещё хуже. У клуба всего одна победа со старта сезона – 1:0 с «Кальяри». В других играх он чередовал поражения и ничьи. Дважды поделить очки клубу удалось только с «Торино» (0:0) и «Пармой» (2:2). Но с чуть более сильными соперниками «Лечче» уже не справлялся.

Тут, конечно, «Милан» — фаворит. У «Лечче» и без того было мало шансов на успех. А тут у него ещё и несколько дней назад была игра в Кубке Италии – 0:2 с «Сассуоло». Думаю, примерно с таким же счётом выиграет сейчас «Милан». Ставлю на счёт 2:0», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».