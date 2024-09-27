«ПСЖ» — «Ренн»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги 1

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Ренн».

Ставка: ТБ 3 за 1.67.

«ПСЖ» начал сезон с позиции силы: они единственные, кто выиграл четыре матча на старте в чемпионате Франции. В главном клубном турнире старого света «ПСЖ» тоже успел сыграть первый матч и, имея колоссальное преимущество над «Жироной», победу добыл лишь на 90-й минуте благодаря автоголу. В прошлые выходные парижане впервые потеряли очки, сыграв 1:1 против «Реймса».

«Ренн» в прошлом сезоне был середняком чемпионате, одержал 12 побед и столько же матчей проиграл. Летом прилично перетряхнув состав, красно-чёрные стартовали неплохо. В 1-м же туре «Ренн» разгромил «Лион», но дальше наступил спад. Проиграли «Страсбургу» и «Реймсу», но при этом играли не хуже. Когда есть игра — результат придёт, «Монпелье» был разгромлен 3:0, а против «Ланса» сыграли вничью, но снова играли лучше соперника.

Обе команды хороши в атаке, но при этом «ПСЖ» против «Реймса» допустил осечку, позволив «Марселю» и «Монако» догнать себя. «Ренн» пусть и теряет очки, но надо понимать, что состав за лето сильно изменился. Ушли лидеры прошлого сезона, а пришли игроки, которым ещё нужно время, чтобы полностью адаптироваться. Но после осечки парижане постараются исправится, но на следующей неделе им играть в Лиге чемпионов, да ещё и в Лондоне против «Арсенала», а значит, ротации не избежать. Жду много моментов, а значит, и голов. Тотал больше 3», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».