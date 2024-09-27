«Лада» `— «Нефтехимик»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Тольятти

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Лада» `— «Нефтехимик».

Ставка: ничья за 3.80.

«Команды подходят к очному противостоянию в абсолютно одинаковых ситуациях: у обеих команд за последние шесть матчей две победы, а потом четыре поражения подряд. Проигрывают команды тоже почти одинаково: кому-то крупно, кому-то с минимальным количеством пропущенных шайб. Наверное, и те и другие будут хорошо настроены, ведь есть реальная возможность прервать серию неудач, к тому же в случае поражения это будет пятый проигрыш подряд, а это уже совсем плохо. В такой игре можно предположить строгую игру в обороне и концентрацию на том, чтобы не дать забить сопернику.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 сентября 2024, пятница. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фактор первого гола тоже имеет огромное значение, ведь забившая команда может позволить себе играть ещё более строже, дожидаясь своих возможностей в контратаках. К сожалению, букмекеры это тоже понимают и на низовые исходы тотала дают не самые большие цифры. Например, тотал меньше 4.5 можно взять в районе 2.08. Я же хочу попробовать рискнуть и выбрать то, что до этого раньше не выбирал. Хочу взять ничью в основное время с мощнейшим коэффициентом 3.80.

Как вы понимаете, обеим командам нужны победы, нужны очки, а значит, можно предположить исход, что в данной игре команды разыграют не два очка, а сразу три. Первые два поделят, а за третье поборются в овертайме и буллитах. Конечно, риск бешеный, можно заиграть тот же тотал, но мне кажется, что тут может быть 0:0, 1:1 или 2:2. Рискую, а там посмотрим», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».