«Оренбург» – «Пари НН»: прогноз Константина Генича на игру 10-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Пари НН» в 10-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 1.5 во втором тайме за 1.96.

«10-й тур РПЛ открывается матчем в Оренбурге, где местный «Оренбург» сыграет против «Пари НН». Команды соседствуют в турнирной таблице, и у той, и у другой команды сейчас печальные серии из не самых хороших результатов. И, конечно, это не может радовать Деограсию и Сашу Илича. Кто знает, может быть, этот матч в российском чемпионате для одного из тренеров окажется последним.

«Оренбург» в основном свои очки набирает дома — их пока всего 7. И у «Оренбурга» домашняя победа есть над московским «Спартаком», есть ничейные результаты, с «Динамо» неплохо смотрелись, и в матче с «Локомотивом» тоже. Но, конечно, баланса в игре оренбургской команде не хватает. Этим может воспользоваться «Пари НН», если что-то придумает в атаке, кроме стандартных положений.

Пока игра команды Саши Илича смотрится очень раздробленной, и как атаковать, пока «Пари НН» не очень понимает. Поэтому, мне кажется, здесь к газону в целом достаточно быстро футболисты привыкают, и гостевой команды в том числе, для хозяев такая проблема не стоит.

И мы знаем, что «Оренбург» любит использовать пространство. Когда он играет в позиционном нападении, у команды получается гораздо меньше, чем после быстрых, длинных передач, использования свободных зон. Поэтому, мне кажется, если «Оренбург» забьет в первом тайме, он заставит «Пари НН» раскрыться во втором. И, следовательно, футбол получится более открытым, содержательным. Если не удастся «Оренбургу» это сделать, то он, может быть, забьет во втором тайме, и тогда снова придется «Пари НН» раскрываться. Если «Пари НН» забьет, то и «Оренбургу» придется добавлять.

Поэтому мой прогноз на эту встречу – «тотал 2-го тайма больше 1,5» за хороший коэффициент 1,96», — приводит слова Генича «РБ Спорт».