«Факел» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 27 сентября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Рубин» в 10-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.00.

«Факел» у себя дома в Воронеже сыграет против «Рубина». «Рубин» в последних матчах не побеждает: уже три игры подряд в РПЛ у него неудачные — два поражения и ничья с ЦСКА в последнем туре. Ну а «Факел» опустился на последнее место в турнирной таблице после того, как «Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями» дома.

«Факел» очень добротные 15-20 минут показал в матче с «Зенитом», играл очень агрессивно, нагло играл, настойчиво, заработал пенальти и потом, разумеется, сел к своим воротам. Вопрос времени был только гол «Зенита», когда он сумеет счёт сравнять. В итоге «Факел» уехал из Петербурга ни с чем, что, в принципе, и прогнозировалось.

Но вот дома «Факел» может закуситься с «Рубином». Команды уже играли в Кубке, играли смешанными составами, и «Рубин» одержал победу со счётом 2:0. Но сейчас «Факелу» уже отступать некуда, уже нет никаких сносок на состояние газона, на то, что команда адаптируется к новому стадиону. «Факел» очень мало забивает. Пятибратову надо постараться эту задачу решить. Оборону «Рубина» с отсутствием Вуячича никак не назовёшь непроходимой, плюс вратари не всегда успешно играют.

Мне кажется, здесь, в принципе, голы, наверное, должны быть, но ставить на «обе забьют» я не рискну, возьму вариант «2-3 гола в матче». Может качнуться опять-таки в любую сторону – 2:0, 2:1, 1:1. Вот что-то из этого я вижу в матче «Факела» и «Рубина», — приводит слова Генича «РБ Спорт».