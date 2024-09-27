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«Боруссия» Дортмунд — «Бохум»: прогноз «Чемпионата»

«Боруссия» Дортмунд — «Бохум»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд – «Бохум».

Ставка: «Боруссия» победит с форой (-1.5) за 1.65.

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Дортмундцы резво стартовали в новом сезоне, но беспроигрышная серия сменилась поражением от «Штутгарта» со счётом 1:5. Очень болезненная неудача. Нури Шахин был недоволен таким провалом и в интервью сказал, что больше не хочет видеть подобных матчей. До этого поражения «Боруссия» разгромила «Брюгге» во встрече Лиги чемпионов – 3:0, обыграла «Хайденхайм» (4:2) и «Айнтрахт» (2:0).

К счастью для дортмундцев, в 5-м туре Бундеслиги им предстоит сыграть с «Бохумом», который в минувшей встрече прервал серию из трёх поражений. Но сделал это не благодаря победе, а всего лишь ничьей с «Хольштайном» (2:2). Команде не хватило дотерпеть всего немного, чтобы впервые в этом сезоне выиграть. Второй мяч «несгибаемые» пропустили на 89-й минуте.

Несмотря на поражение от «Штутгарта», трудно представить, что «Боруссия» проиграет такому слабому «Бохуму». Предлагаем ставку на победу чёрно-жёлтых с форой (-1.5) за 1.65. У «несгибаемых», да ещё и на выезде, просто нет шансов.

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