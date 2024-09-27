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«Милан» — «Лечче»: прогноз на матч

«Милан» — «Лечче»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Милан» — «Лечче».

Ставка: «Милан» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.90.

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В прошлом матче «дьяволы» устроили самый настоящий праздник для своих болельщиков. Они победили в миланском дерби «Интер» — 2:1. Автором победного мяча на 89-й минуте стал Маттео Габбиа. Паулу Фонсека принял смелое решение в расстановке на дерби, что дало плоды. «Милан» пока нестабилен – это факт. Но это плохо и для его соперников. Они никогда не знают, чего ожидать от красно-чёрных.

Весьма неудачно складывается этот сезон для «Лечче», который одержал только одну победу в пяти встречах Серии А. Он обыграл «Кальяри» со скромным счётом 1:0. «Волки» были близки ещё к одной победе – над «Пармой». Они вели 2:0, но в добавленное к встрече время пропустили два гола подряд.

Непонятно, вернётся ли Паулу Фонсека к прежней схеме или после победы над «Интером» оставит расстановку с двумя нападающими – Моратой и Абрахамом. Как бы там ни было, поддержку им будут оказывать те же лица – Леау и Пулишич. Состав у «Милана» очень мощный. Поэтому поставим на победу «дьяволов» и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

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