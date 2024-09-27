«Вальядолид» — «Мальорка»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Вальядолид» — «Мальорка».

Ставка: «Мальорка» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 1.93.

«Вальядолид» стартовал в новом сезоне с победы над «Эспаньолом» (1:0). На этом хорошие новости закончились. «Пусела» не может выиграть шесть матчей кряду. Дважды команда сыграла в нулевую ничью. Всё остальное, соответственно, поражения. Бело-фиолетовые забивают меньше всех в Примере – три гола в семи турах, и пропускают больше остальных – 15 голов.

У «Мальорки» дела идут получше. Она выиграла последние два матча. Причём победила непростых соперников – «Реал Сосьедад» (1:0) и «Бетис» (2:1). Подопечные Хагобы Аррасате занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Островитяне» слаженно действуют в обороне, пропустив всего пять мячей в семи встречах. Но с реализацией есть проблемы – всего шесть забитых голов.

Преимущество на стороне «Мальорки», но не такое явное, чтобы ставить на её победу. А вот ставку, что «островитяне» не проиграют и тотал будет меньше 2.5 мяча, за 1.93 взять можно.