Букмекеры предсказали точный счёт матча ЦСКА — «Ахмат»

28 сентября в матче 10-го тура чемпионата России ЦСКА будет играть с «Ахматом» на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало – в 14:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами армейцев и предлагают поставить на победу ЦСКА с коэффициентом 1.54, что составляет примерно 64% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1540 рублей.

Шансы грозненцев оценили в 6.80 (14%). Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.50 (22%).

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.88. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.10.

Наиболее вероятный исход — 1:0 в пользу ЦСКА (6.00). Победа ЦСКА 2:0 идёт за 6.30, на ничью 1:1 дают 7.40.