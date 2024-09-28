ЦСКА — «Ахмат»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЦСКА — «Ахмат».

Ставка: победа ЦСКА + тотал больше 1.5 гола за 1.80.

Пока дела у красно-синих идут не лучшим образом. В последних двух матчах РПЛ подопечные Марко Николича проиграли «Зениту» (0:1) и сыграли вничью с «Рубином» (1:1).

Между этими встречами в Кубке России армейцы победили «Краснодар» (2:0). Кажется, и сам тренер не понимает, чего не хватает его команде для улучшения качества реализации. ЦСКА хорошо создаёт моменты, был даже не хуже сине-бело-голубых, но наиграть на победу не смог. Может быть, не хватало как раз такого игрока, как Пьянич? В игре с «Ахматом» звезда не сыграет, но, как заверили в клубе, появится для автограф-сессии.

Грозненский клуб – это удобный соперник, с которым можно набирать три очка. «Зелёные» даже вернули Сергея Ташуева, уволив Магомеда Адиева, но на результатах это пока не сказывается. После возвращения специалиста «Ахмат» уступил московскому «Динамо» (2:4) и сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

После игры с самарцами грозненцы обратились в ЭСК по эпизоду, в котором не был назначен пенальти. Комиссия признала, что судья ошибся, не поставив 11-метровый. Но какой от этого толк, если результат уже есть и он не изменится? Пока в этом сезоне «Ахмат» обыгрывал только «Пари НН» — дважды в матчах Кубка России.

Но есть ощущение, что подопечные Сергея Ташуева очень близки к первой победе в РПЛ. Вот только вряд ли она может произойти в матче с ЦСКА. Армейцы пребывают в праздничном настроении. Переход Пьянича вызвал огромный ажиотаж, поднял шумиху. С таким настроем всегда приятно выходить на поле. Мы предлагаем поставить на победу армейцев и тотал больше 1.5 мяча за 1.80.