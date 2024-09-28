«Спартак» — ЦСКА: эксперты назвали фаворита дерби

28 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» будет играть с ЦСКА на арене «Мегаспорт» в Москве. Начало встречи – в 17:00 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение красно-белым. Поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 2.35. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2350 рублей.

Шансы армейцев оценили в 2.60. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.15. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.43.

Итоговая победа «Спартака» идёт за 1.83, итоговая победа ЦСКА — за 2.02.