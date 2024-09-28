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«Спартак» — ЦСКА: прогноз на матч

«Спартак» — ЦСКА: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА в третьем периоде с форой (0) за 1.90.

Подопечные Алексея Жамнова проиграли только две из восьми встреч в этом сезоне. Конечно, игра красно-белых далеко не идеальная. Например, в последней встрече с «Металлургом» Алексей Жамнов остался недоволен дисциплиной. Правда, на результате это всё равно не отразилось. «Спартак» выиграл 4:3.

ЦСКА на старте регулярного чемпионата под руководством Ильи Воробьёва попытался играть в более открытый и атакующий хоккей. После нескольких классных побед недостаток надёжности в защите сказался, и армейцы поочерёдно уступили «Торпедо» (3:4 ОТ) и «Северстали» (2:4). После этого красно-синие поумерили пыл.

В последних четырёх матчах они одержали три победы – над московским «Динамо» (3:1), «Витязем» (3:2) и «Амуром» (3:0), а проиграли «Адмиралу» (2:3 ОТ). Но ругать тут особо армейцев не за что. Всё-таки всем нелегко даются выезды на Дальний Восток. Да и «моряки» набрали приличную форму.

Несмотря даже на небольшое затишье в плане результативности, трое нападающих ЦСКА находятся в топ-6 лучших бомбардиров регулярного чемпионата. Абрамов возглавляет эту гонку с 13 (6+7) очками, Полтапов набрал 11 (5+6), а Соркин – 10 (5+5) очков. У армейцев молодой и очень перспективный состав.

Этот сезон КХЛ «Спартак» и ЦСКА начинали с очного матча, который выиграли красно-белые 4:2. В то, что предстоящая встреча получится такой же результативной, верится с трудом. А вот то, что армейцы выиграют третий период, можно взять в качестве ставки с коэффициентом 2.75, но лучше подстраховаться форой (0) за 1.90.

Подопечные Ильи Воробьёва более грамотны при игре в обороне, чем красно-белые. По сравнению с прошлым сезоном у команды Жамнова не сильно убавилось ошибок в защите. Они по-прежнему есть. И добавим главную проблему – «Спартака» не хватает на все 60 минут. Это актуально.

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