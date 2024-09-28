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«Бавария» — «Байер»: эксперты назвали фаворита матча

«Бавария» — «Байер»: эксперты назвали фаворита матча
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28 сентября состоится центральный матч 5-го тура Бундеслиги. «Бавария» будет играть с «Байером» на «Арене Мюнхен». Начало – в 19:30 мск.

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Букмекерские конторы считают фаворитами мюнхенцев и предлагают поставить на победу «Баварии» с коэффициентом 1.72, что составляет около 55% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1720 рублей.

Шансы леверкузенцев оценили в 4.35 (23%). Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.50 (22%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 3.25. Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 1.38.

Победа «Баварии» с разницей в два и более мяча идёт за 2.55.

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