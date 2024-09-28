«Бавария» — «Байер»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Байер».

Ставка: «Бавария» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.03.

Если у кого-то были вопросы к назначению Венсана Компани на пост главного тренера «Баварии», то все они уже улетучились. «Красные» просто сметают всех на своём пути. Кажется, будто у них не может быть конкурентов. Но время покажет. Шесть официальных матчей подряд длится победная серия мюнхенцев при Компани.

«Байер» начал этот сезон как настоящий чемпион. Он выиграл Суперкубок Германии, но каким-то непростым получился матч со «Штутгартом». «Фармацевты» вырвали ничью в основное время на последних минутах – 2:2, а затем победили по пенальти. Хотя уже никого не удивить этими чудесными спасениями команды Хаби Алонсо.

В Бундеслиге леверкузенцы уже уступили в одной встрече – «Лейпцигу» (2:3). Остальные три матча выиграли – у мёнхенгладбахской «Боруссии» (3:2), «Хоффенхайма» (4:1) и «Вольфсбурга» (4:3). С «жеребятами» и «волками» победный гол был забит в добавленное время. Это очень похоже на игру подопечных Хаби Алонсо.

Был ещё матч в Лиге чемпионов, в котором «фармацевты» победили «Фейеноорд» — 4:0. Наставник остался очень доволен выступлением «Байера». Он отметил надёжную игру в защите и отличную реализацию. Но сразу же после этой встречи как раз и выдался тяжелейший матч с «Вольфсбургом». Если в обороне «фармацевтов» будет такая же суматоха, то «Бавария» не испытает сложностей.

Звёзды Хаби Алонсо в атаке – это Вирц и Бонифасе. Они определённо выдадут шикарный матч, и к ним не будет вопросов. Они будут возникать к защите. Венсан Компани привносит в игру мюнхенцев свежие идеи, его стратегия работает без сбоев, у футболистов огромный потенциал, они много забивают и мало пропускают. Выбор очевиден – победа «Баварии» и тотал больше 2.5 мяча за 2.03.