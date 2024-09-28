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«Ростов» — «Акрон»: прогноз на матч

«Ростов» — «Акрон»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Ростов» — «Акрон».

Ставка: гол Дзюбы за 3.85, обе забьют за 1.80.

Главная сила «Ростова» — это домашний стадион. На своём поле подопечные Валерия Карпина в этом сезоне во всех турнирах не проигрывали. Но ведь и соперников реально высокого уровня пока в гостях у ростовчан не было.

Большие надежды Карпина в нападении связаны с 22-летним Роналдо. Бразилец показывает классные результаты и будет продолжать прогрессировать. В семи последних матчах во всех турнирах он положил шесть голов.

Но «Акрон» не боится бразильцев. Он это доказал в матче Кубка России с «Зенитом» — 1:1 (5:4 пен.). С того дня тольяттинцы сыграли вничью с «Ахматом» (0:0) и победили «Химки» (3:0) в РПЛ, а в Кубке победили «Факел» (2:0). Совсем не задалась последняя встреча с «Краснодаром» — 2:5.

Оба гола подопечные Заура Тедеева забили с передач Дзюбы. На счету Артёма уже три голевых паса в двух матчах первенства. И это он ещё не набрал оптимальную форму. Всё-таки нападающий долгое время оставался без футбола.

Одна из целей Артёма, с которой он вернулся в РПЛ, — побить рекорды Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас» и Александра Кержакова по голам. Ну и, конечно же, вывести «Акрон» на абсолютно новый уровень. Всё должно получиться. Под руководством Заура Тедеева находится неплохой состав.

Вернёмся немного к прошлому. Между Дзюбой и Карпиным было немало разных конфликтов, а, как мы знаем, Артём умеет настраиваться на таких соперников. Вспомнить хотя бы его хет-трик в ворота ростовчан в марте 2023-го за «Локомотив». Поэтому можно рискнуть и взять гол Дзюбы за 3.85. А в качестве основной ставки предлагаем рассмотреть «обе забьют» за 1.80.

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