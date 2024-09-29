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«МЮ» — «Тоттенхэм»: эксперты назвали фаворита матча

«МЮ» — «Тоттенхэм»: эксперты назвали фаворита матча
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В воскресенье, 29 сентября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере строится матч 6-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

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Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 2.40, что составляет примерно 40% вероятности.

В то время же победа «Тоттенхэма» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, это примерно 34%. Ничейный исход можно найти с коэффициентом 3.90 (26%).

При этом аналитики считают, что встреча на «Олд Траффорд» получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.45, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 2.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.42.

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