«МЮ» — «Тоттенхэм»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч «МЮ» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет + тотал больше 1.5 гола за 1.84.

В прошлом сезоне «Тоттенхэм» проиграл «Астон Вилле» борьбу за Лигу чемпионов, а «МЮ», если бы не выиграл Кубок Англии, вообще мог остаться без еврокубков. В новом сезоне нестабильные результаты не прекратились. «Шпоры» и «красные дьяволы» набрали лишь по 7 из 15 возможных очков за пять туров АПЛ и делят 10-11-е места.

При этом хозяева ещё и в Лиге Европы стартовали с провала. А как иначе назвать ничью, когда на своём поле играешь с не самым сильным представителем чемпионата Нидерландов (при всём уважении к «Твенте»), ведёшь в счёте и упускаешь победу? Для такого большого клуба, как «Манчестер Юнайтед», это, разумеется, провал.

«Тоттенхэм», в свою очередь, принимал азербайджанский «Карабах», который в прошлом сезоне громко пошумел в еврокубках и заявил о себе. Впрочем, особенных проблем для лондонского клуба азербайджанцы создать не смогли. Несмотря на то что лондонцы остались в меньшинстве уже на восьмой минуте.

Важно, что на старте еврокубков не пришлось куда-то лететь. Сил должно быть больше, потому можно показать более качественный футбол. В трёх из пяти последних очных встреч команды на двоих забивали минимум четыре мяча. Учитывая нестабильность обеих, можно ждать голы снова.

Однако я бы обратил внимание на восходящую форму «Тоттенхэма». После поражения в дерби с «Арсеналом» (0:1), которое было не по игре, подопечные Ангелоса Постекоглу одержали три победы подряд — над «Ковентри Сити» (2:1) в Кубке лиги Англии, «Брентфордом» (3:1) в АПЛ и «Карабахом» (3:0) в Лиге Европы. Сейчас они могут быть на кураже.

«МЮ» же после разгрома от «Ливерпуля» (0:3) выдал два хороших матча — с «Саутгемптоном» (3:0) в чемпионате Англии и с «Барнсли» (7:0) в Кубке английской лиги — и расслабились. Сперва подарили очки «Кристал Пэлас» (0:0), затем упустили победу над «Твенте» (1:1). Эрик тен Хаг главной проблемой видит нехватку голов. Без голов, как ни странно, побед действительно не бывает.

Уровень «Манчестер Юнайтед» упал в последние годы. Если раньше клуб куда чаще побеждал «Тоттенхэм», то теперь «Тоттенхэм» научился играть с ним даже на «Олд Траффорд». В последний раз в Манчестере была ничья со счётом 2:2, а в двух матчах до того в Лондоне «шпоры» выиграли 2:0 и добились ничьей — тоже 2:2. В этот раз есть все шансы уехать с очками. Ставка «ТБ 1.5 мяча + Х2» смотрится перспективно.