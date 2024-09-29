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«Атлетико» — «Реал» Мадрид: букмекеры оценили шансы в дерби

«Атлетико» — «Реал» Мадрид: букмекеры оценили шансы в дерби
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В испанской Примере добрались до 8-го тура. Центральным событием станет дерби «Атлетико» — «Реал», которое пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 2.55, это примерно 38% вероятности.

В то же время победа «Атлетико» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, что составляет примерно 35%. В ничью эксперты верят меньше всего — коэффициент находится в пределах 3.60 (27%).

Вместе с тем аналитики верят в высокую результативность мадридского дерби. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15.

Главным героем в составе хозяев может стать Александр Сёрлот, гол которого оценивается коэффициентом 2.88. В составе гостей больше всего ждут результативного удара от Винисиуса Жуниора. Сделать ставку на гол бразильца можно с коэффициентом 2.75.

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