«Атлетико» Мадрид — «Реал»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Атлетико» — «Реал».

Ставка: ничья за 3.60.

«Атлетико» занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 15 очков. Отставание от идущего вторым «Реала» составляет два очка. Фактически кто-то из команд при победе сумеет задержать конкурента и продолжить погоню за лидирующей «Барселоной».

С одной стороны, «Реал» обладает более звёздным составом и идёт на серии из пяти побед. С другой стороны, «сливочные» на время потеряли Килиана Мбаппе из-за травмы, а их игра не так убедительна даже с аутсайдерами. В прошлом туре с трудом обыграли «Алавес» (3:2).

«Атлетико» в плане результатов менее стабилен. «Матрасники» не проигрывают в этом сезоне, но после волевой победы над «РБ Лейпциг» (2:1) в Лиге чемпионов потеряли очки в Примере на выезде в матче с «Райо Вальекано» (1:1). В последней же встрече лишь на последних минутах удалось дожать «Сельту» (1:0). Хулиан Альварес забил уже на 89-й минуте.

И если оборона собственных подопечных радует Симеоне, то об улучшении атаки специалист уже высказался. И действительно — голов у команды маловато, всего четыре в трёх прошлых играх. Впрочем, на подопечных Карло Анчелотти отсутствие Килиана Мбаппе, вероятно, тоже скажется. Всё-таки у француза 5+1 по системе «гол+пас» в семи прошлых турах.

Любопытно, что в пяти из шести предыдущих мадридских дерби во всех турнирах «Атлетико» и «Реал» основное время сводили к ничьей. А ещё в одном случае выиграли «матрасники». В кубковых баталиях за пределами 90 минут счета могли быть 4:2 и 5:3, но определить сильнейшего по итогам двух таймов в последнее время соседям бывает затруднительно.

Учитывая не самую уверенную игру «Реала» по содержанию вкупе с кадровыми потерями, а также домашнее преимущество «Атлетико» и в целом его неплохую форму, можно предположить, что соперники вновь разойдутся миром. Ничья и одно очко в копилку вполне может удовлетворить обе стороны. Тем более что и той и другой на неделе предстоит выезд в Лиге чемпионов.

Кроме того, логично ждать голы в обе стороны. Во-первых, потому что так было в семи случаях подряд до того. Во-вторых, потому что ни футболисты «Атлетико», ни футболисты «Реала» прямо сейчас не могут похвастаться сверхнадёжной защитой и сухой серией. Одни пропустили в двух из трёх последних матчей, другие — в каждом из трёх последних.