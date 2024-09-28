ЦСКА — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Ахмат» в 10-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 2.11.

«ЦСКА сыграет в ближайшем туре домашний матч против «Ахмата». И последние годы «Ахмат» достаточно неплохо играет на «ВЭБ Арене», забивает. И в товарищеском матче был обмен забитыми мячами, и мы помним, как в прошлом сезоне «Ахмат» в большинстве дожал ЦСКА и выиграл 2:1. До этого, два сезона назад, ЦСКА выигрывал уверенно и крупно у команды Андрея Талалаева, но и тогда «Ахмат» ответил двумя забитыми мячами.

«Ахмат» при Ташуеве мне, честно говоря, нравится. Команда смело идёт вперёд, разнообразно атакует, и должна была грозненская команда выигрывать в предыдущем туре в матче с «Крыльями», но чуть-чуть не повезло. «Ахмату» позарез нужны голы, нужны очки, и отсиживаться в обороне против ЦСКА ташуевский «Ахмат» точно не будет. Допустит ли ЦСКА в обороне ошибки? Это зависит уже от агрессивности и наглости гостей. Но сам ЦСКА в атаке наверняка что-то реализует. Есть сейчас хорошая альтернатива: есть Гуарирапа, есть Мусаев, Обляков в прекрасной форме.

Поэтому мой прогноз – «обе забьют» за хороший коэффициент 2.11», — приводит слова Генича «РБ Спорт».