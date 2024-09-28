ЦСКА — «Ахмат»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ахмат».

Ставка: победа «Ахмата» с форой (+1) за 2.00.

«ЦСКА и «Ахмат» встретятся в рамках 10-го тура чемпионата России. Конечно, у армейцев ситуация в таблице намного лучше. Они чаще выигрывают и идут шестыми в лиге. Грозненцы же так и идут без побед в чемпионате и располагаются на дне турнира.

В этом матче, я так думаю, «Ахмат» даст бой армейцам. Потихонечку набирает обороты команда из Грозного. Удивительно, как они не смогли выиграть свой первый матч в чемпионате неделю назад, пропустив на последней минуте от «Крыльев Советов». Всё тогда шло к победе «Ахмата».

Поэтому я думаю, что здесь можно взять более рискованную ставку – победа «Ахмата» с форой (+1) с коэффициентом 2.00. Я думаю, это более надёжная ставка, которая может сыграть тут», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».